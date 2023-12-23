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«Кипяток повсюду»: на 17-й Рабочей из-за прорыва трубы улицу заливает водой

По словам местных жителей, проблему не устраняют уже пять дней.
Источник: Om1.ru

В группе «Омск |Регион-55» в соцсети «ВКонтакте» омичи пожаловались на потоп, который образовался у дома № 110 на улице 17-я Рабочая из-за прорыва теплотрассы.

«Вода подступила к подъезду! Было обращение в диспетчерскую тепловой службы 5 дней назад, до сих пор не принято никаких мер. Как же нам быть — дети не могут выйти, кипяток повсюду», — пишут местные жители.

В мэрии Омска сообщили, что вода разлилась во дворе из-за повреждения подземной прокладки на линии теплотрассы. Воду обещали откачать, но ремонт теплотрассы на данном участке запланирован только на понедельник, 25 декабря.