Роддом № 1 в центре Омска не будет принимать рожениц в новогодние праздники

«Прием беременных и рожениц в подразделения стационаров перинатального центра будет временно прекращен 27 декабря 2023 года. В ГКПЦ будет проводиться плановая дезинфекция помещений», — говорится в сообщении регионального Минздрава.
Отмечается, что маршрутизация беременных будет осуществляться следующим образом:
— беременные с женских консультаций № 1 (Герцена, 69) и № 2 (Маяковского, 65) будут распределены в родильный дом № 2;
— из женской консультации № 3 (Рождественского, 2) в родильный дом № 4;
— беременные, имеющие высокую степень риска осложнения в родах — родильный дом № 6;
— пациентки с преждевременными родами, преждевременным излитием околоплодных вод — Областная клиническая больница.
Прием пациенток, по информации Министерства здравоохранения Омской области, будет возобновлён с 9 часов утра среды, 10 января 2024 года.
Добавим, закрытие родильных домов на помывку является обязательным регулярным плановым мероприятием.