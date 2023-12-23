Сильный ветер и снег ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в предстоящую субботу, 23 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Так, по всей стране ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Синоптики прогнозируют усиление ветра во всех районах.
Местами по стране ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный, юго-западный со скоростью 5−10 м/с, его порывы могут усиливаться до 14 м/с, а местами по западу — до 15−18 м/с.
Температура воздуха в течение всего дня будет находиться в диапазоне от −4 до +1 градусов Цельсия.
Будьте осторожны
В настоящее время в стране установилась переменчивая погода, из-за чего сотрудники ГАИ обращают особое внимание на необходимость соблюдать правила безопасности в условиях повышенной опасности не дорогах. Мокрое дорожное покрытие может резко сменяться гололедицей. Это ухудшает управляемость автомобилем и опасность заносов увеличивается.
В связи с этим водителям необходимо быть особенно внимательными. Особенно это касается темного времени суток, когда видимость значительно снижается. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют избегать рискованных маневров и внимательно следить за ситуацией на дорогах.
Пешеходам также следует быть более осмотрительными и осторожными. При переходе проезжей части нужно внимательно смотреть по сторонам. Даже пересекая дорогу по регулируемому пешеходному переходу, стоит убедиться, что все водители остановились, так как тормозной путь автомобилей при таких погодных условиях значительно увеличен.
При осадках и в темноте обязательно нужно использовать одежду повышенной видимости и обозначить себя световозвращающими элементами.