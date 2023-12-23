Сильный ветер и снег ожидаются в Беларуси в субботу

Пешеходам также следует быть более осмотрительными и осторожными. При переходе проезжей части нужно внимательно смотреть по сторонам. Даже пересекая дорогу по регулируемому пешеходному переходу, стоит убедиться, что все водители остановились, так как тормозной путь автомобилей при таких погодных условиях значительно увеличен.