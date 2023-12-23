В Уфе открылся обновленный театр кукол

Перед началом торжественного мероприятия, после приветствия Деда Мороза и Снегурочки, Глава Башкортостана Радий Хабиров передал ключи от театра сказочному персонажу — символу Уфы кунице. Руководитель региона осмотрел помещения обновленного театра и ознакомился с новыми возможностями учреждения по организации постановок и проведению культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи.
Главный холл теперь украшает большая люстра, свисающая с высокого потолка. По словам директора театра кукол Альберта Имамутдинова, она называется «Рука кукловода».
В большом зале кукольного театра на 300 мест установили уникальную трехуровневую сцену. Это расширило возможности театральной труппы по организации будущих постановок. В спектаклях куклы смогут находиться на разной высоте, что сделает представления более масштабными и интересными для зрителей.
В рамках реконструкции на первом этаже появился малый зал на 135 мест и театральное кафе «Золотая рыбка», оформленное в стиле сказок Александра Пушкина. А на втором этаже открыли музей кукол и интерактивную игровую комнату.
На крыше обновленного театра установили модель земного шара, который будет вращаться и подсвечиваться в тёмное время суток. Динамическую подсветку получил и фасад здания, в нишах которого разместили кукол большого размера. Цветные витражи и дизайнерские решения сделали из театра визитную карточку столицы Башкортостана.
Общая площадь помещений театра после реконструкции выросла более чем в два раза — с 2,5 до 6,4 тысячи кв. метров. По словам директора театра, для организации большего числа мероприятий коллектив учреждения планируют увеличить с 90 до 160 человек.
Глава республики также осмотрел галерею волшебников, художественную и швейную мастерские, реквизиторский цех, репетиционный и конференц-залы. Министр культуры РБ Амина Шафикова отметила, что для детей республики подготовлен новогодний репертуар — спектакли «Щелкунчик», «Сказ о кунице» и «Что такое Новый год».
«Дорогие друзья, дорогие наши дети, прежде всего, уважаемые родители, уважаемые наши актеры, дорогие гости! Мы сегодня в предновогодние дни делаем очень теплый, хороший подарок нашим ребятам, делаем хороший подарок Уфе в преддверии юбилейного года. Такой волшебный мир сказок сегодня открываем. Я сегодня хотел поблагодарить строителей, которые делали для вас, чтобы вам здесь было хорошо, светло, тепло. Здесь и два зала есть, и кафе, и погулять где детям есть. Я считаю, что наши дети достойны этого, чтобы больше вот таких театров у нас в республике было. Желаю всем, конечно, в эти новогодние дни счастья, здоровья, хорошо встретить Новый год, с добрыми и теплыми мыслями в него войти, и чтобы наш будущий год был счастливым, теплым и хорошим, и чтобы не болел никто. Всех поздравляю!».
Башкирский театр кукол от имени Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова поздравил известный на весь мир кукольный персонаж — конферансье Эдуард Апломбов.
Рядом с театром провели благоустройство прилегающей территории. В сквере поблизости установили уменьшенные копии 12 крупнейших архитектурных объектов России высотой до 1,8 метра и 4 памятника природы Башкортостана. В их числе — Собор Василия Блаженного и Исаакиевский собор, памятник «Родина-Мать зовет», замок «Ласточкино гнездо», музейный комплекс «Шульган-Таш» и другие объекты. Здесь также смонтировали детскую площадку, системы освещения и видеонаблюдения, организуют зоны отдыха.
Во дворе появился и амфитеатр. В теплое время года маленькие зрители смогут смотреть представления под открытым небом, сидя на ступеньках. На благоустройство территории было выделено 118 млн рублей.
Первой постановкой в обновленном здании Башкирского государственного театра кукол стал спектакль «Щелкунчик».
Справка.
Башкирский государственный театр кукол основан 5 февраля 1932 года. В этот день в Малом зале Уфимского дворца искусств (ныне театр оперы и балета) состоялся его первый спектакль «Репка». У театра была достаточно прочная творческая основа — самодеятельный кружок, организованный при Уфимской опытно-показательной школе. Руководила этим кружком человек необыкновенного таланта Мария Николаевна Елгаштина. Она же стала первым директором и режиссером кукольного театра.
Театр кукол не прерывал своей деятельности даже в годы Великой Отечественной войны, выступая перед бойцами Карельского фронта. В театре — две труппы: башкирская и русская.
Основанное на лучших традициях российского театра, обогащенное взаимовлияниями русской и башкирской культуры, творчество коллектива башкирского театра кукол самобытно и динамично в своем развитии. Уже в 1970-е годы здесь активизируются поиски нового художественного языка, вылившиеся в экспериментаторские постановки. Лучшие из них — «Белый пароход» Ч. Айтматова, «Не бросай огонь, Прометей!» М. Карима, «Черноликие» М. Гафури, «Божественная комедия» И. Штока, «Урал-батыр» Г. Шафикова (по башкирскому эпосу), «Приключения Буратино» А. Толстого вошли в золотой фонд российского искусства.
Долгие годы у театра не было своего помещения. В ноябре 1976 года Башкирский государственный театр кукол переехал в здание, в котором оно сейчас и располагается. С этого времени у театра начинается новая, поистине творческая жизнь. Большая дружба связывала Башкирский театр с Государственным академическим центральным театром кукол под руководством С. В. Образцова.
В репертуаре театра — 36 спектаклей, из них 35 для детской аудитории. В арсенале коллектива — различные типы и системы кукол: перчаточные, тростевые, планшетные, куклы-маски, а в перспективе — освоение марионетки. Театр — обладатель призов и дипломов международных конкурсов и фестивалей, а в 1989 г. после гастролей в Индии со спектаклем «Индийская легенда» удостоен международной премии им. Джавахарлала Неру.