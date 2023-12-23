На Горбатом мосту заменили гидроизоляцию

На пешеходном мосту имени 1905 года, или Горбатом, заменили более 1,3 тысячи квадратных метров гидроизоляции. Работы проводили в рамках капитального ремонта сооружения.
Сначала специалисты комплекса городского хозяйства разобрали покрытие мостового перехода и убрали находящиеся под ним слои песка и пескобетона. Затем они отремонтировали основание пролетной части и уложили новый слой гидроизоляции.
Сейчас капитальный ремонт моста завершен более чем на 70 процентов: рабочие уже обновили бетонное основание, частично восстановили белокаменную облицовку, полностью отремонтировали и покрасили свод арки, вернули на место гранитные ступени.
Работы по обновлению мостового перехода продолжаются. Сейчас укладывают защитный слой, поверх которого насыплют песок, а затем вернут на место брусчатку. Параллельно специалисты меняют деревянные ограждения и реставрируют архитектурные элементы.
Ремонт был необходим из-за разрушения исторической белокаменной облицовки, утраты гранитной брусчатки, обветшания деревянных элементов ограждения и повреждения декоративных фонарей. В комплексе городского хозяйства отметили, что после завершения всех работ повысится несущая способность и устойчивость моста, а срок его службы увеличится до 100 лет при своевременном обслуживании и надзоре.
Мост имени 1905 года, известный как Горбатый, — объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в середине XVIII века на плотине Среднего Пресненского пруда и пересекал ныне не существующий проток старого русла реки Пресни. Его длина составляет почти 70 метров, а ширина — 23 метра. Сооружение реставрировали в 1980 году, однако с тех пор оно больше ни разу капитально не ремонтировалось.