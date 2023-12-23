На Горбатом мосту заменили гидроизоляцию

Мост имени 1905 года, известный как Горбатый, — объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в середине XVIII века на плотине Среднего Пресненского пруда и пересекал ныне не существующий проток старого русла реки Пресни. Его длина составляет почти 70 метров, а ширина — 23 метра. Сооружение реставрировали в 1980 году, однако с тех пор оно больше ни разу капитально не ремонтировалось.