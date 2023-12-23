Розенбаум споет за 6 млн рублей, а Буланова — за 600 тысяч: Кого заказывают на новогодние корпоративы в Петербурге и сколько это стоит

В ШОУ-БИЗНЕСЕ КРИЗИСА НЕТ.
Петербург готов к последнему рывку в 2023-м. Отчеты-совещания — и вот он корпоратив! В больших компаниях, как в старые добрые времена, лучшим украшением праздника снова стали артисты. Лишний раз делаем вывод, что ни санкции, ни инфляция не заставили россиян отказаться от новогодних вечеринок на широкую ногу.
— У звезд нет никакого кризиса, откуда вы это придумали? — изумляется организатор концертов Табриз Шахиди. — Гонорары выросли на 20−30 процентов практически у всех артистов из топ-50. Вообще 2023-й с самого начала бьет рекорды по величине бюджетов. Чаще всего, как ни странно, звезд приглашают на мероприятия, связанные с государством: всевозможные форумы, выставки, городские события, фестивали
По словам директора агентства Zotov event Анатолия Зотова, примерно на треть подорожали не только артисты, но и сам корпоратив.
— Все дорожает: аренда помещений и оборудования, питание, декор, услуги подрядчиков. Плюс у многих артистов гонорары привязаны к доллару, а значит, со скачками курсов растет рублевая цена. Звезды 90-х, которые еще недавно стоили до миллиона, теперь выступают за 1,3 −1,4 миллиона рублей. Еще один важный фактор — логистика. Перелеты стали дороже. Соблюдать райдер тоже стало сложнее.
Другая неожиданность, повлиявшая на цены, — это дефицит певцов и певиц, который образовался из-за политической позиции артистов.
— Рост цен отчасти связан с исчезновением с рынка украинских артистов, а также музыкантов, не поддержавших нашу Родину или невнятно сформулировавших свое отношение к политике России, — объясняет Шахиди. — При этом заказать кого-то из черного списка звезд сейчас невозможно. На то он и черный: их не приглашают, с ними не хотят иметь дело.
Как определить самых востребованных на корпоративах звезд? Те, кто чаще других мелькает на ТВ и радио, кто занимает верхние строчки прослушиваний в Яндекс. Музыке, — они же лидеры предновогоднего часа.
— Очень много запросов на молодых певиц вроде «царицы этого года» Анны ASTI, а также Марии Краймбери, Клавы Коки, — говорит организатор концертов Наталья. — В этом году отдельный всплеск интереса к артистам патриотической направленности — Майданов или Газманов. Последний переживает, наверное, третью волну популярности в своей карьере. Самые богатые компании могут позволить себе «Любэ».
КАК ДЕЛА У ПИТЕРСКИХ?
Очаровательная певица Зара берет за выступление на частном мероприятии 2 млн рублей.
— Всего работают девять человек: артист, звукорежиссер, визажист, администратор и пять музыкантов, — рассказал администратор артистки. — Вариантов выступления несколько, но обычно оно длится 45−60 минут.
Сладкоголосый и обворожительный Стас Пьеха скрасит ваш корпоратив за 3 млн рублей, а патриотичная Вика Цыганова просит полтора. С ней, как и с Зарой, работает большая команда.
Александр Розенбаум оказался самым дорогим из петербургских звезд, до кого нам удалось дозвониться. Он обрадует трудовой коллектив за 6 млн рублей.
— Но мы готовы подвинуться по цене, — сказал концертный директор автора «Гоп-стоп».
Одной из самых скромных по запросам оказалась Татьяна Буланова. Ее гонорар за 45-минутный сет составляет 600 тысяч рублей. Из бытовых запросов: питание на команду из восьми человек, а также по бутылке брюта или просекко и импортного коньяка.
— Посуда фарфоровая и стеклянная. Пожалуйста, без пластиковых стаканов! — уточняют администраторы артистки.
Организатор концертов Табриз Шахиди объясняет, что предновогоднее выступление, как правило, стоит дороже.
— Гонорар любого артиста в декабре выше среднегодового из-за большого спроса, — говорит эксперт. — Певцы работают на износ. Иногда по три-четыре выступления за вечер в пятницу и субботу. А если артист запланировал отпуск с 28 декабря, а клиент категорично требует выступить 29-го или 30-го? Знаменитость имеет полное право назвать и двойной, и тройной гонорар.
ВМЕСТО ПЕВЦА — ЗНАТОК ИЛИ ЦЕЛЫЙ ТЕАТР.
Тренд последних лет — это интеллектуальные игры. Люди играют в них в свободное от работы время, а иногда и прямо на корпоративах. А ведут такие мозговые батлы звезды «Что? Где? Когда?» вроде Максима Поташева или Александра Друзя.
— Знатоки на корпоративах выглядят абсолютно органично, — говорит директор агентства Zotov event Анатолий Зотов. — Они делают свое дело, у них классный юмор. Люди ведь тоже устают от классических банкетов с песнями и плясками, а поломать голову над вопросами, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке — отличное развлечение.
Другой тренд, который пришел на рынок корпоративов, — это иммерсивное шоу. В Петербурге есть немало частных театров, где зритель оказывается в центре постановки или даже ее участником. Теперь такое устраивают для коллег вместо застолий с тостами и караоке.
— Одно из недавних мероприятий, которое мы делали, — иммерсивное шоу по мотивам фильма «Четыре комнаты», — говорит Зотов. — Люди оказывались в центре этих тарантиновских сюжетов. Когда все закончилось, они даже выпивать не стали, все обсуждали пережитое. Но стоит подобное развлечение немало, ведь работает полноценная театральная труппа, задействованы профессиональный свет и звук. Организация такого шоу обойдется от 600 тысяч рублей.
ЭТО ИНТЕРЕСНО.
«Корпоратив должен быть со смыслом».
— Звезда на корпоративе — это не залог хорошего праздника, — говорит Анатолий Зотов. — Иногда заказчики промахиваются с возрастом приглашенного артиста, и он молодому коллективу просто неинтересен. А иногда зовут модную звезду, не подумав, что у нее всего два хита, а потом она будет петь десять никому не известных песен. Сейчас бизнес старается делать так, чтобы корпоратив приносил какаю-то пользу компании. Например, можно помирить два отдела. Бывает так, что продажи и производство имеют друг к другу много претензий. Праздник можно выстроить так, чтобы снять напряженность. Для этого мероприятие нужно наполнить смыслом. Мы работали с одним крупным заводом два года. У него большой женский рабочий коллектив. Мы проводили внутренний конкурс красоты, и сотрудницы сильно изменились за это время, стали опрятнее, перестали материться на работе. А мы всего лишь заменили обычное застолье мероприятием со смыслом.