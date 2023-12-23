Розенбаум споет за 6 млн рублей, а Буланова — за 600 тысяч: Кого заказывают на новогодние корпоративы в Петербурге и сколько это стоит

— Звезда на корпоративе — это не залог хорошего праздника, — говорит Анатолий Зотов. — Иногда заказчики промахиваются с возрастом приглашенного артиста, и он молодому коллективу просто неинтересен. А иногда зовут модную звезду, не подумав, что у нее всего два хита, а потом она будет петь десять никому не известных песен. Сейчас бизнес старается делать так, чтобы корпоратив приносил какаю-то пользу компании. Например, можно помирить два отдела. Бывает так, что продажи и производство имеют друг к другу много претензий. Праздник можно выстроить так, чтобы снять напряженность. Для этого мероприятие нужно наполнить смыслом. Мы работали с одним крупным заводом два года. У него большой женский рабочий коллектив. Мы проводили внутренний конкурс красоты, и сотрудницы сильно изменились за это время, стали опрятнее, перестали материться на работе. А мы всего лишь заменили обычное застолье мероприятием со смыслом.