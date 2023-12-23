Два микрорайона в Красноярске свяжет электробусный маршрут

Об этом в своем большом интервью сообщил глава Красноярска Владислав Логинов. По его словам, в ближайшее время город должен получить 20 электробусов и уже с февраля 2024 года их планируется вывести на самостоятельный маршрут. По мнению Владислава Логинова, скоростной рельсовый транспорт, тот самый метротрам, выведет отрасль пассажирских перевозок в Красноярске на новый уровень. При этом метро даст импульс к тому, чтобы менялась не просто схема маршрутов, а концепция развития отрасли.