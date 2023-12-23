Крымская конституция-1998: хроника возвращения домой

Как это было
Январь 1991-го. Общекрымский референдум. 93,26% крымчан отвечают положительно на вопрос о «воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора». Уже в феврале Крымская область УССР получает соответствующий статус.
В мае 1992 -го Верховный Совет Автономной Республики Крым принимает «Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым» — проще говоря, объявляет полуостров суверенным государством. В это же время принимается первая Конституцию АРК. В 1994-м в республике даже прошли президентские выборы, на которых победил гражданин России Юрий Мешков, а блок «Россия» получил конституционное большинство в парламенте — вовсе не удивительно, учитывая всегдашнее ощущение собственной принадлежности крымчан к русскому миру. По оценкам юристов, первая Конституция АРК — документ уникальный, учитывающий крымские реалии.
«Впервые были закреплены три государственных языка. Впервые было закреплено понятие гражданского общества. Эта конституция была политико-правовым и программным документом развития Крыма на базовых ценностях — языкового, этнического, национального культурного многообразия», — дает оценку документу доктор юридических наук, профессор, председатель экспертного совета при Общественной палате РК Марина Гуренко-Вайцман.
Однако все это не получилось: новое руководство Крыма столкнулось с отсутствием экономической и управленческой базы для обеспечения реальной автономии, а тогдашний президент России Борис Ельцин говорил в Конгрессе США «Боже, храни Америку»- какая уж тут поддержка?
В итоге Крым возвращается в конституционное пространство Украины, институт президентства отменяется. Президент Украины Леонид Кучма — русскоговорящий выходец из индустриального юго-востока Украины — убеждает русских крымчан, что их языковые и культурные потребности будут защищены, в 1995 году подписывает закон «Об Автономной Республике Крым», а 23 декабря 1998-го утверждает новую Конституцию АРК, которая вступит в силу 11 января 1999 года.
Конституция 1998-го «С точки зрения Киева, Конституция АРК 1992 года была неудобной. Киев вводил систему вертикальной власти и не соглашался с тем, что кто-то еще имеет реальные полномочия на своей территории. Новая конституция была диаметрально противоположна той, которая существовала до этого. Фактически она была выхолощена, из нее было убрано все, что могло бы претендовать на самостоятельность управления внутри территорий АРК», — продолжает Гуренко-Вайцман.
Сформировав внешние признаки автономии, реальные полномочия власти внутри АРК отобрали: «поводок вроде бы удлинили, но и миску отодвинули», — шутит юрист. И приводит в пример формирование бюджета Крыма, который весь свой заработок отдавал Киеву и получал назад крохи «на поддержание штанов» — о новых автодорогах, школах и других «роскошествах» в украинский период нечего было и мечтать.
«Конституция 1998 года была для нас компромиссом с официальным Киевом. В условиях существования Крыма во враждебной среде украинского государства, всегда строившегося как Анти-Россия, это было едва ли не единственным шансом сохранить нашу идентичность от повальной украинизации. Киевская власть намерена была нашу автономию добить. Мы и так были лишены полномочий и суверенности, которые имели по нашему Основному Закону 1992 года. Но украинизаторам было мало его отмены. Они намеревались превратить Крым в рядовую область Украины — со всеми вытекающими из этого последствиями», — комментирует тему РИА Новости Крым Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Возвращение домой
Дальше — годы «украинства» со всеми вытекающими. Вот, например, 2006-й. Подготовка к парламентским выборам на Украине. В регионы спускается «указивка»: перевести на «державну мову» все избирательные списки. В русскоязычном Крыму берутся за голову и решают автоматизировать процесс. Так, гражданин Воробей превращается в Горобця, а улица Воровского — в Крадижну. После консультаций собственные имена решили все же не переводить, а писать украинскими буквами, но крымчане смеялись еще долго:
«Как в анекдоте, где Александр Пушкин — Сашко Гарматный, а Лев Толстой — Левко Дебелый».
В такой реальности крымчанам приходилось жить вплоть до киевского майдана, за которым последовал госпереворот. Законной власти в Киеве больше не существовало. А вот в Крыму она сохранилась — никто не свергал ни Верховный Совет, ни Совмин АРК.
«Благодаря этому последующие процессы, которые вернули Крым в состав РФ, были абсолютно законными. “Граждане Украины, постоянно проживающие в АРК, участвуют в решении вопросов отведенных к ведению АРК”, — статья 6 конституции АРК. “Права и свободы человека, установленные конституцией АРК, гарантируются конституциями Украины и АРК”, — статья 9. И главное — “Участие в обеспечении прав и свобод граждан, национального гражданского согласия, содействие в охране порядка и общественной безопасности”- в полномочиях властей Автономной Республики Крым. То есть конституция давала основания для назначения референдума уже хотя бы в связи с необходимостью обеспечения общественной безопасности. Очень актуально, учитывая “поезда дружбы”, которые везли на полуостров киевских радикалов».
Даже разрушить что-либо до конца киевские деятели оказались не в состоянии. Вот и здесь —проглядели ряд вошедших в текст Конституции 1998 года полномочий, опираясь на которые Крым в легитимном порядке сумел выйти из состава Украины в 2014-м, говорит спикер крымского парламента Константинов:
«Просто в Киеве не привыкли читать политико-правовые документы, а тем более — следовать их букве. Нам же следует быть благодарными тем законодателям, кто сумел в крайне неблагоприятных обстоятельствах заложить в текст Конституции 1998 года такие “точки роста”, которые сработали в дни Крымской весны».