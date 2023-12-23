Крымская конституция-1998: хроника возвращения домой

«Конституция 1998 года была для нас компромиссом с официальным Киевом. В условиях существования Крыма во враждебной среде украинского государства, всегда строившегося как Анти-Россия, это было едва ли не единственным шансом сохранить нашу идентичность от повальной украинизации. Киевская власть намерена была нашу автономию добить. Мы и так были лишены полномочий и суверенности, которые имели по нашему Основному Закону 1992 года. Но украинизаторам было мало его отмены. Они намеревались превратить Крым в рядовую область Украины — со всеми вытекающими из этого последствиями», — комментирует тему РИА Новости Крым Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.