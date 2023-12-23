Количество квот для беженцев в Беларуси уменьшится почти в два раза

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Количество квот для предоставления статуса беженца в Беларуси уменьшится почти вдвое, следует из постановления МВД республики.
Так, в предстоящем году количество квот для беженцев составит 1,5 тысячи, в то время как в прошлом году этот показательно был 2,5 тысячи.
Документом определяет распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси. Для каждой области показатели будут фиксированными:
- Гомельская область — 350 квот:
- Витебская область — 300 квот;
- Минская область — 250 квот;
- Брестская, Гродненская и Могилевская области — по 200 квот.
Вопросами предоставления соответствующих статусов занимаются подразделения по гражданству и миграции УВД областных исполнительных комитетов.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.
В прошлом году количество предоставленных квот было выше. Так, для Витебской и Гомельской областей их выделялось по 500, для Брестской и Гродненская области — по 380, в Минской области было предоставлено 350 квот, а в Могилевской — 390.