Налетай-торопись, покупай-не скупись: в Кишиневе открылись елочные базары — рассказываем, по каким адресам можно купить символ Нового года

ул. Алеку Руссо, 26 (рядом с гипермаркетом Green Hills), ул. Алеку Руссо, 65 (напротив кафе Torro Burgers), ул. Петру Заднипру, 7/1, ул. Профессора Иона Думенюка, 12А, ул. Волунтарилор, 5 (рядом с SATUP), ул. Мария Дрэган, 4/1, пересечение ул. Мария Дрэган с ул. Чокана, ул. Джинта Латинэ, 18 (автостоянка рядом с рынком SRL Agro-Mondial), бул. Мирча чел Бэтрын, 2, бул. Мирча чел Бэтрын, 8, бул. Мирча чел Бэтрын, 11/4, бул. Мирча чел Бэтрын, 25/1 (рядом с гипермаркетом Kaufland, на основании договора с администрацией), бул. Мирча чел Бэтрын, 28−30 (возле магазина Rogob).