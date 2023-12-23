Налетай-торопись, покупай-не скупись: в Кишиневе открылись елочные базары — рассказываем, по каким адресам можно купить символ Нового года

Продажа новогодних ёлок в секторах столицы будет осуществляться до первого января 2024.
Места продажи ёлок по секторам:
Ботаника:
ул. Сармизеджетуза, 1, ул. Н. Зелинского, 5/3 (напротив рынка), ул. Индепенденцей, 23, ул. Индепенденцей, 24/4 (рядом с магазином Salamer), бул. Куза Водэ, 21 (рядом с гипермаркетом Green Hills), бул. Дачия, 32, бул. Дечебал, 91, бул. Траян, 22, Мунчештское шоссе, 170.
Буюканы:
ул. Ион Крянгэ, 45/1, ул. Ион Крянгэ, 45/5, ул. Ион Крянгэ, 74, 76, 78, угол ул. Алба Юлия с ул. Л. Деляну, ул. Каля Ешилор, 2/1, ул. Каля Ешилор, 3, ул. Каля Ешилор, 11/4, вход в парк «Алунелул».
Центр:
Угол ул. Измаильская с бул. Д. Кантемир, ул. Академией, 5, ул. Академией, 12, ул. Армянская, 50, ул. Болгарская, 47, ул. Измаильская, 84 (на парковке), угол ул. Н. Тестемицану, 20 с ул. К. Вырнав, угол ул. Армянская с ул. Митрополит Варлаам, угол ул. Митрополит Варлаам с ул. Болгарская, угол ул. Митрополит Варлаам с ул. Тигина, угол ул. Льва Толстого, 24 (на парковке, на муниципальном участке), Хынчештское шоссе, 62А.
Чеканы:
ул. Алеку Руссо, 26 (рядом с гипермаркетом Green Hills), ул. Алеку Руссо, 65 (напротив кафе Torro Burgers), ул. Петру Заднипру, 7/1, ул. Профессора Иона Думенюка, 12А, ул. Волунтарилор, 5 (рядом с SATUP), ул. Мария Дрэган, 4/1, пересечение ул. Мария Дрэган с ул. Чокана, ул. Джинта Латинэ, 18 (автостоянка рядом с рынком SRL Agro-Mondial), бул. Мирча чел Бэтрын, 2, бул. Мирча чел Бэтрын, 8, бул. Мирча чел Бэтрын, 11/4, бул. Мирча чел Бэтрын, 25/1 (рядом с гипермаркетом Kaufland, на основании договора с администрацией), бул. Мирча чел Бэтрын, 28−30 (возле магазина Rogob).
Рышкановка:
Угол ул. Б. Воевод с ул. Киевская, ул. Б. Воевод, 1/1, угол ул. Василе Александри с ул. Г. Уреке, бул. Д. Кантемир, угол ул. Измаильская, 6 с бул. Д. Кантемир, ул. Измаильская, 98/4, Московский проспект, 10−10/1, Московский проспект, 9/1, угол Московский проспект, 19 с ул. Матей Басараб, угол Московский проспект, 18 с ул. Матей Басараб, ул. Александру чел Бун, 13, 15, ул. Кожокарилор, 1, ул. Кожокарилор, 6, ул. Тигина, 65, угол ул. Болгарская, 99−107 с ул. Болгарская с ул. Колумна, ул. Чевкарь, 2, ул. Соколень, 10, ул. Андрей Дога, 35, ул. Николае Димо, 17/1−17/2, ул. Албишоара, 80/4−80/5, Балканское шоссе (напротив автозаправочной станции Petrom), ул. Каля Орхеюлуй, 105, ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, ул. Каля Мошилор, 2−2/1.