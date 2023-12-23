В Кузбассе на крупных предприятиях МРОТ достигнет почти 30 тысяч рублей

По данным министерства труда и занятости населения Кузбасса, на предприятиях среднего и крупного бизнеса минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет до 29 889,6 ₽ в месяц.
Это сумма с учётом НДФЛ. Она же рекомендована для других работодателей области. Повышение ожидается в соответствии с Кузбасским соглашением на 2022−2024 гг. (п. 3.48). В сравнении с нынешней «минималкой», это на 7,5% больше.
В остальных организациях Кемеровской области МРОТ составит 25 014,6 ₽ в месяц — почти на 4 тыс. руб. больше нынешнего (или на 18%). И также это больше, чем установленный размер по стране, поскольку в него включен районный коэффициент 30%.
Ранее председатель Росуглепрофа Иван Мохначук рассказал «АиФ в Кузбассе», что после аварии на шахте «Листвяжной», случившейся в 2021 г., просил повысить выплаты семье погибшего шахтёра до 1 000 МРОТ. Однако работодатели не поддержали это предложение. В итоге сошлись на выплате в 5 млн руб. за моральный ущерб семье.