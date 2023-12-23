Омским дорожникам мешают чистить улицы припаркованные машины

«В итоге — проезды не очищены из-за скопления машин, спецтехника и персонал потеряли драгоценное время. Этот пример показателен, такие ситуации очень часто повторяются во многих микрорайонах и улицах города: Дмитриева, Фрунзе, Жукова и других».