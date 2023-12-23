Омским дорожникам мешают чистить улицы припаркованные машины

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться рабочим при очистке дорог. Так, накануне дорожники отреагировали на жалобы жителей домов по улице Шукшина и прилегающих дворов. Омичи требовали очистить межквартальные проезды.
Однако выезд техники оказался напрасным. Несмотря на предупреждения о предстоящих работах и просьбах повременить с парковкой, двор оказался заставлен машинами.
«В итоге — проезды не очищены из-за скопления машин, спецтехника и персонал потеряли драгоценное время. Этот пример показателен, такие ситуации очень часто повторяются во многих микрорайонах и улицах города: Дмитриева, Фрунзе, Жукова и других».
Омичей просят внимательнее относится к объявлением об уборке проездов и дворов и освобождать проезды для работы техники.