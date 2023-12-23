Новая трамвайная линия в Академическом начала работу

Развитие дорожно-транспортной сети Академического района на этом не останавливается. В настоящее время ведется разработка проектной документации по развязкам улицы Амундсена — ЕКАД и улиц Объездной — Амундсена. Кроме того, в Академическом запланирована городская электричка, которая на территории района станет «подземной». Реализация этих проектов существенно улучшит транспортную доступность района, содействуя его общему развитию.