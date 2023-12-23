Новая трамвайная линия в Академическом начала работу

В Академическом районе Екатеринбурга пуск трамвайной линии состоялся с опережением планового срока — еще до начала 2024 года. Инвестиции в проект составили около 2 млрд 400 млн рублей.
Напомним, общественные обсуждения новой трамвайной линии состоялись в 2019 году, а строительство началось в 2021-м. Технический старт движения трамваев произвели 6 сентября, но на путях проходила обкатка. Первых пассажиров трамваи приняли в субботу, 23 декабря.
Это первая из запланированных в Академическом трамвайных веток. Она проходит от кольца на улице Академика Парина по Вильгельма де Геннина до кольца на Вторчермете через улицы Волгоградскую, Радищева и 8 Марта. Это значительно облегчит сообщение с центром Екатеринбурга.
Общая протяженность линии — более четырех километров. По пути следования трамвая установлены 14 остановочных комплексов. Благоустройство маршрута включает установку шумозащитных экранов и IP-видеокамер. Трамвайные вагоны для новой ветки закуплены в рамках концессии.
"Реализация такого значимого проекта за два года — большое достижение. Мы, как и все жители Академического района, с радостью встречаем открытие пассажирского движения по новой трамвайной линии. Досрочный пуск состоится благодаря профессиональной организации работ и контролю со стороны Администрации города.
Еще в 2006 году, на начальном этапе проекта «Академический», мы заложили в концепцию развития транспортной инфраструктуры идею развития городского наземного электрического транспорта. После успешного пуска троллейбусного движения в районе настала очередь трамвая«, — прокомментировал генеральный директор АО СЗ “РСГ-Академическое” Сергей Ланцов.
Вторую очередь линейной трамвайной магистрали протяженностью 4,2 километра планируется разместить на проспекте Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо севернее электроподстанции «Рябина».
Развитие дорожно-транспортной сети Академического района на этом не останавливается. В настоящее время ведется разработка проектной документации по развязкам улицы Амундсена — ЕКАД и улиц Объездной — Амундсена. Кроме того, в Академическом запланирована городская электричка, которая на территории района станет «подземной». Реализация этих проектов существенно улучшит транспортную доступность района, содействуя его общему развитию.