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В Омске посреди зимы появились комары

Причиной этому стала вода, которая оказалась в подвале жилого дома.
Источник: Om1.ru

В паблике «Голос Омска» появилась жалоба на прорыв трубы в доме № 6 на улице Петра Осминина. Местные жители говорят, что у них в подвале стоит вода.

«От этого появились комары и плесень. ЗИМОЙ мои дети покусаны комарами и вечно болеют. Плесень пошла в квартиры», — рассказывают омичи.

По словам автора поста, во время морозов подъезд превращался в сплошной каток, а с приходом тепла всё растаяло и подъезд заполнил жуткий запах.

В мэрии Омска отреагировали на крик души омичей и сообщили, что специалисты «Тепловой компании» проведут осмотр тепловых сетей в понедельник, 25 декабря. При необходимости будут приняты соответствующие меры.