Снег, гололед и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 24 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 24 декабря прогнозируются снег, гололед и порывистый ветер. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки — снег, мокрый снег. Местами образуется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный до порывистого. Ночью в западных районах страны порывы усилятся до 15−18 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет от минус 5 до плюс 3 градусов.