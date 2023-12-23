Снег, гололед и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 24 декабря

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки — снег, мокрый снег. Местами образуется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный до порывистого. Ночью в западных районах страны порывы усилятся до 15−18 м/с.