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В Новосибирской области увеличили норматив на питание школьников

Норматив на питание школьников увеличили в Новосибирской области. Соответствующее решение отражено в региональном бюджете на 2024 год.

В Новосибирской области увеличили расходы на питание учеников школ — на 4,9%. Это решение было включено в бюджет региона на следующий год. На заседании областного оперштаба заявили, что норматив льготного питания школьников будет увеличен.

Замгубернатора Сергей Нелюбов отметил, что увеличение норматива затронет детей из неблагополучных и многодетных семей, а также детей бойцов спецоперации и детей с особыми потребностями. В список включены также дети-инвалиды и пациенты медицинских стационаров.

Также власти приняли решение увеличить нормативы для учащихся младших классов, которые получают бесплатное питание.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

образование