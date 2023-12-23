В Новосибирской области увеличили норматив на питание школьников

В Новосибирской области увеличили расходы на питание учеников школ — на 4,9%. Это решение было включено в бюджет региона на следующий год. На заседании областного оперштаба заявили, что норматив льготного питания школьников будет увеличен.



Замгубернатора Сергей Нелюбов отметил, что увеличение норматива затронет детей из неблагополучных и многодетных семей, а также детей бойцов спецоперации и детей с особыми потребностями. В список включены также дети-инвалиды и пациенты медицинских стационаров.