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В Ташкенте может появиться транспортный коридор «Зеленый город»

Уже разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование этого транспортного коридора. Он может появиться на улице Шота Руставели.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В столице в рамках проекта «Ташкент — ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт» состоялась презентация транспортного коридора «Зеленый город», сообщает Минтранс.

«В целях поддержки этой инициативы, а также содействия безопасному и эффективному внедрению автобусных полос разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование зеленого транспортного коридора, который планируется сделать на улице Шота Руставели», — говорится в сообщении.

При разработке проекта этого коридора изучили мнения пассажиров и населения, учли потребности в инфраструктуре общественного транспорта лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей и женщин.

Согласно технико-экономическому обоснованию, в результате введения коридора средняя скорость движения транспорта по нему увеличится на 11%, а загрязнение воздуха снизится на 12,3%.