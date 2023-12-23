В Ташкенте может появиться транспортный коридор «Зеленый город»

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В столице в рамках проекта «Ташкент — ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт» состоялась презентация транспортного коридора «Зеленый город», сообщает Минтранс.
«В целях поддержки этой инициативы, а также содействия безопасному и эффективному внедрению автобусных полос разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование зеленого транспортного коридора, который планируется сделать на улице Шота Руставели», — говорится в сообщении.
При разработке проекта этого коридора изучили мнения пассажиров и населения, учли потребности в инфраструктуре общественного транспорта лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей и женщин.
Согласно технико-экономическому обоснованию, в результате введения коридора средняя скорость движения транспорта по нему увеличится на 11%, а загрязнение воздуха снизится на 12,3%.