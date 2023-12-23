В Ташкенте может появиться транспортный коридор «Зеленый город»

«В целях поддержки этой инициативы, а также содействия безопасному и эффективному внедрению автобусных полос разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование зеленого транспортного коридора, который планируется сделать на улице Шота Руставели», — говорится в сообщении.