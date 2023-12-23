В Ростове закрыли легендарный гастроном «Театральный»

Здание магазина в Ростове было построено в 20−30 годы XX века. Изначально оно предназначалось для проживания железнодорожников. Затем, в годы ВОВ здание повредилось, а после войны его перестроили и открыли на первом этаже так называемый «образцово-показательный» универмаг.