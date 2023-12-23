В Ростове закрыли легендарный гастроном «Театральный»

Об этом сообщает donday.ru.
Здание магазина в Ростове было построено в 20−30 годы XX века. Изначально оно предназначалось для проживания железнодорожников. Затем, в годы ВОВ здание повредилось, а после войны его перестроили и открыли на первом этаже так называемый «образцово-показательный» универмаг.
Как рассказал изданию известный градозащитник, краевед и экскурсовод Геннадий Крольман сначала здание было построено в авангардном стиле, затем добавились лепнина, карнизы и более декорированные балконы и к 50-м годам дом железнодорожников стал зданием в стиле сталинской нео-классики.
Реконструкцией руководил известный архитектор Лев Эберг.
В результате в апреле 1954 года в Ростове в здании Дома железнодорожников открылся 12-й по счету «показательный магазин» с пятью отделами: хлебным, гастрономии, кондитерских изделий, бакалеей и диетическими продуктами.
В 2019 году гастроном закрыли на ремонт, в декабре того же года магазин открылся с обновленным ассортиментом — на прилавках посетителей ждали деликатесы в виде живых крабов и устриц, полуфабрикатов собственного производства.
В декабре 2023 года на дверях магазина появилась информация о том, что помещение сдается в аренду.
Ранее в Ростове прекратил свое существенное знаменитый магазин «Тихий Дон» на Береговой улице.