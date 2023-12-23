В Минприроды объяснили омичам, как следят за мигрирующими косулями

«Сотрудниками Минприроды, управления по охране животного мира совместно с ветеринарной службой и другими профильными ведомствами проводятся рейдовые мероприятия по охране мигрирующих животных. Организовано круглосуточное патрулирование в местах массового скопления косули (в области) для пресечения браконьерства и других фактов, способных вызвать гибель копытных», — сообщили в ведомстве.