В Минприроды объяснили омичам, как следят за мигрирующими косулями

Возмущённые омичи в паблике приюта «Омские хвостики», где волонтёры выхаживают раненых косуль, обвинили министерство природных ресурсов и экологии Омской области в халатном отношении к животным. Неравнодушные пользователи паблика считают, что специалисты ведомства должны лучше осуществлять контроль за дикими животными.
В Минприроды ответили на претензии.
«Сотрудниками Минприроды, управления по охране животного мира совместно с ветеринарной службой и другими профильными ведомствами проводятся рейдовые мероприятия по охране мигрирующих животных. Организовано круглосуточное патрулирование в местах массового скопления косули (в области) для пресечения браконьерства и других фактов, способных вызвать гибель копытных», — сообщили в ведомстве.
В министерстве сообщили, что здоровых косуль выпускают в естественную среду обитанию. Раненым животным оказывают помощь ветеринары. Если животное оказалось в беде, омичей просят сообщить о ней по телефону 8−913−612−37−09.