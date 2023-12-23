В Кузбассе установлен рекорд России: в хоровод встала 1071 Снегурочка

Сегодня, 23 декабря, в Олимпийском парке в Кемерове кузбассовцы установили российский рекорд — самый массовый хоровод Снегурочек.
В самом большом хороводе страны вокруг крупнейших за Уралом спортивных объектов собралась 1071 Снегурочка со всего региона.
В конкурсе поучаствовали кузбассовцы всех возрастов — самой взрослой Снегурочке было 102 года. Она пришла поучаствовать в хороводе со своей правнучкой Лизой и внучкой Анастасией.
В массовом шествии собрались и студенты, и «серебряные волонтёры», и работники культуры, и обычные жители региона.
Также сегодня подвели итоги всекузбасского конкурса. Лучшей Снегурочкой Кемеровской области стала Анастасия Полухина из Топкинского округа.
Подробный репортаж с мероприятия — в нашем телеграм-канале.