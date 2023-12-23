Волгоградцам разъяснили правила пересечения границы РФ с детьми

Пограничники напомнили порядок выезда из России с несовершеннолетними.
Дети могут выехать за границу в сопровождении законного представителя. При этом другой представитель не должен быть против такого путешествия. Такие правила закреплены в ст. 20 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Если несовершеннолетний выезжает за пределы РФ без законных представителей, то у него при себе должны быть паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).
Также ребенка не выпустят за границу без нотариально оформленного согласия от одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В документе необходимо указать срок выезда и государства, которые несовершеннолетний планирует посетить.
Дети могут покидать пределы России только с одним родителем. Согласие второго необязательно, объяснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.
У нотариуса можно удостоверить выезд сразу двоих и более детей. Документ должен быть оформлен на русском языке. Согласие следует легализовать у консула или через проставление апостиля.