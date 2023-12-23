В Кишиневе проходят рождественские ярмарки: Где можно купить новогодние подарки и что-то вкусненькое к праздничному столу

С 23 декабря по 14 января будет проходить рождественская ярмарка на пересечении бул. Мирча чел Бэтрын и ул. П. Заднипру (в сквере у Солнечного дерева), а на пересечении бул. Мирча чел Бэтрын и И. Виеру — с 23 по 25 декабря.