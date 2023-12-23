В Кишиневе проходят рождественские ярмарки: Где можно купить новогодние подарки и что-то вкусненькое к праздничному столу

В эти выходные и зимние праздники в разных секторах столицы будут организованы ярмарки по продаже отечественной продукции.
Буюканы:
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202) пройдёт традиционная ярмарка «EcoLocal».
На бульваре Штефана чел Маре 103 (возле кинотеатра «Patria») с 23 по 25 декабря будет проходить рождественская ярмарка «Cristmas Yard Sale».
Ботаника:
С 23 декабря по 16 января в сквере Сергей Лазо (ул. Сармизежетуза, 1 и бул. Дачия, 26) будет проходить рождественская ярмарка.
Чеканы:
С 23 декабря по 14 января будет проходить рождественская ярмарка на пересечении бул. Мирча чел Бэтрын и ул. П. Заднипру (в сквере у Солнечного дерева), а на пересечении бул. Мирча чел Бэтрын и И. Виеру — с 23 по 25 декабря.
Рышкановка:
Рождественская ярмарка — ул. Мирон Костин 13/1 (возле сквера) с 18 декабря до 21 января.
Центр:
ПВНС — Рождественская ярмарка с 23 декабря по 23 января.
Ярмарка местных производителей в сквере Кафедрального собора, на алее, прилегающей к ул. А. Пушкин, 23 и 24 декабря, а также 29 и 30 декабря.
Ярмарка народных умельцев в сквере Кафедрального собора — с 23 по 25 декабря.