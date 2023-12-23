Ученые нашли связь с недосыпанием и ощущением несчастья

Исследование показало, что, если человек спит меньше, чем он привык, то у него наблюдается снижение мыслить позитивно. Подчеркивается, что лишение одного часа сна может вызвать ощущение несчастья. Если же сон сокращается на три-четыре часа — возникает ухудшение настроения и неудовлетворенность жизнью. Специалисты выяснили, что люди, спавшие очень мало, испытывали симптомы депрессии и тревоги.