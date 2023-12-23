Ученые нашли связь с недосыпанием и ощущением несчастья

Британские ученые установили, что нехватка ночного сна может оказывать негативное влияние на удовлетворенность человека своей жизнью, а также привести к ощущению несчастья, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование, опубликованное в Psychological Bulletin.
Сообщается, что научная работа основывалась на результатах 154 предыдущих исследований, посвященных влиянию сна на качество жизни человека. В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек от 7 до 79 лет. Специалисты намеревались определить, как именно продолжительность ночного сна влияет на субъективное ощущение счастья.
Исследование показало, что, если человек спит меньше, чем он привык, то у него наблюдается снижение мыслить позитивно. Подчеркивается, что лишение одного часа сна может вызвать ощущение несчастья. Если же сон сокращается на три-четыре часа — возникает ухудшение настроения и неудовлетворенность жизнью. Специалисты выяснили, что люди, спавшие очень мало, испытывали симптомы депрессии и тревоги.