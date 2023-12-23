Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана

ВОЛГОГРАД, 23 дек — РИА Новости. Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.