Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за тумана

ВОЛГОГРАД, 23 дек — РИА Новости. Самолет, следовавший из Москвы в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове из-за тумана в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.
«По метеоусловиям нашего региона, видимость в аэропорту 150 метров. Рейс авиакомпании “Победа” (Москва — Волгоград — ред) ушел на запасной (аэродром) в Саратов, ожидаем прибытия», — сообщила Голодова.
В Волгограде сегодня отмечается туман, температура воздуха — 3 градуса тепла.