День Санкт-Петербурга открылся на выставке «Россия» на ВДНХ

«Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии “Матч-ТВ” во время матча “Зенита”. Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания», — добавили в Смольном.