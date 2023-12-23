День Санкт-Петербурга открылся на выставке «Россия» на ВДНХ

Губернатор Александр Беглов «представит ключевые достижения Северной столицы в сфере высоких технологий, науки, промышленности, инфраструктуры, туризма, классического и современного искусства». Он заявил, что на выставке города собраны главные достижения, которые напрямую связаны с решениями и поручениями президента.
Экспозиция разделена на четыре направления: «Открытый город», «Умный город», «Социальный город» и «Комфортный город». Посетителям расскажут о сегодняшнем Петербурге и проектах будущего, таких как высокоскоростная магистраль до Москвы, Широтная магистраль скоростного движения, город-спутник Южный, Большой Смоленский мост.
В День Санкт-Петербурга на выставке «Россия» пройдут кинопоказы, концерты, мастер-классы. Накормит гостей проект «Петербургская кухня».
Кроме того, Беглов на выставке принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Градоначальник снял с елки шесть открыток с пожеланиями детей.
«Ребята из Петербурга и Мариуполя просили на Новый год микроскоп, банкетку для фортепиано, набор для рисования, кроссовки и синтезатор, а также организовать посещение студии “Матч-ТВ” во время матча “Зенита”. Губернатор пообещал, что Дед Мороз исполнит все желания», — добавили в Смольном.
Президент Владимир Путин осмотрел петербургский стенд 17 декабря.