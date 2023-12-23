В Узбекистане установлены дополнительные выходные в 2024 году

Согласно указу президента, в 2024 году установлены следующие дополнительные выходные дни: Для всех сотрудников (независимо от типа рабочей недели):
- 22 марта — пятница;
- 11 апреля — четверг;
- 18 июня — вторник;
- 3 сентября — вторник;
- 31 декабря — вторник.
Для сотрудников, работающих в течение 6 дней в неделю:
- 2 января — вторник;
- 23 марта — суббота;
- 12 апреля — пятница;
- 31 августа — суббота;
- 30 декабря — понедельник.
Для сотрудников, работающих 5 дней в неделю, выходные дни переносятся в следующем порядке:
- с субботы 6 января по вторник 2 января;
- с субботы 13 апреля по пятницу 12 апреля;
- с субботы 14 декабря по понедельник 30 декабря.