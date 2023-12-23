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В Узбекистане установлены дополнительные выходные в 2024 году

Указом президента Узбекистана установлены дополнительные выходные дни и перенос некоторых выходных в 2024 году.
В Узбекистане установлены дополнительные выходные в 2024 году
Источник: Хокимият Ташкента

Согласно указу президента, в 2024 году установлены следующие дополнительные выходные дни: Для всех сотрудников (независимо от типа рабочей недели):

  • 22 марта — пятница;
  • 11 апреля — четверг;
  • 18 июня — вторник;
  • 3 сентября — вторник;
  • 31 декабря — вторник.

Для сотрудников, работающих в течение 6 дней в неделю:

  • 2 января — вторник;
  • 23 марта — суббота;
  • 12 апреля — пятница;
  • 31 августа — суббота;
  • 30 декабря — понедельник.

Для сотрудников, работающих 5 дней в неделю, выходные дни переносятся в следующем порядке:

  • с субботы 6 января по вторник 2 января;
  • с субботы 13 апреля по пятницу 12 апреля;
  • с субботы 14 декабря по понедельник 30 декабря.

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