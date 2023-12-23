ГАИ усиливает контроль перед рождественскими праздниками

Инспекторы уделят внимание и пресечению нарушений пешеходами, в том числе нетрезвыми и теми, которые игнорируют фликеры. Так как начинаются зимние каникулы у школьников, то Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил безопасной перевозки маленьких пассажиров.