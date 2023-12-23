ГАИ усиливает контроль перед рождественскими праздниками

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Госавтоинспекция усиливает контроль за дорожным движением перед рождественскими праздниками, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает его по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря.
Наряды дорожно-патрульной службы контролируют соблюдение ПДД пешеходами и водителями машин. Также инспекторы отрабатывают наиболее аварийно-опасные участки дорог и улиц, нерегулируемых пешеходных переходов, где повышен риск совершения наездов.
«Особое внимание — своевременному пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав», — говорится в сообщении.
Кроме того, ГАИ проконтролирует соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов.
Инспекторы уделят внимание и пресечению нарушений пешеходами, в том числе нетрезвыми и теми, которые игнорируют фликеры. Так как начинаются зимние каникулы у школьников, то Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил безопасной перевозки маленьких пассажиров.
Инспекторы просят родителей напомнить юным пешеходам правила безопасного поведения на дороге. Водителям же нужно быть более бдительными при движении во дворах и проезде пешеходных переходов.
На усиленный режим службы переводятся и сотрудники правоохранительных органов на рождественских выходных. В МВД заявили, что правоохранители будут ориентированы в первую очередь на оказание помощи гражданам.