Туман и гололед: в регионах РК объявили штормовое предупреждение

Туман и гололед ожидается на большей части территории страны. Жителям некоторых городов посоветовали не выходить из дома в связи с неблагоприятными метеоусловиями, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.