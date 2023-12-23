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Туман и гололед: в регионах РК объявили штормовое предупреждение

Туман и гололед ожидается на большей части территории страны. Жителям некоторых городов посоветовали не выходить из дома в связи с неблагоприятными метеоусловиями, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.
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Зима
Источник: РИА "Новости"

Туман ожидается в Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской и Карагандинской областях, области Ұлытау.

24 декабря в районе Алакольских озер области Жетісу ветер юго-восточный 15−20, днем порывы 25 м/с.

Гололед ожидается в Костанайской, Актюбинской областях.

Низовая метель возможна в ВКО и области Абай.

24 декабря днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег).

26 декабря ночью на западе, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. 24—26 декабря на юге, в горных районах области ожидается туман.

24 декабря утром и днем на севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15−20 м/с.

Жителям городов Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями, советуют не выходить из дома.