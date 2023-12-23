Туман и гололед: в регионах РК объявили штормовое предупреждение

Туман ожидается в Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской и Карагандинской областях, области Ұлытау.
24 декабря в районе Алакольских озер области Жетісу ветер юго-восточный 15−20, днем порывы 25 м/с.
Гололед ожидается в Костанайской, Актюбинской областях.
Низовая метель возможна в ВКО и области Абай.
24 декабря днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег).
26 декабря ночью на западе, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед.
24 декабря утром и днем на севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15−20 м/с.
Жителям городов Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями, советуют не выходить из дома.