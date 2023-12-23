Госстандарт Беларуси сказал, как отличить качественную икру от контрафактной

Специалисты Госстандарта Беларуси объяснили, как отличить качественную красную икру от контрафактной, пишет sb.by.
По словам государственного инспектора Юлии Качановой, в первую очередь следует обращать внимание на упаковку, а также на маркировку икры. Она пояснила, что на этикетке обязательно должны быть указаны наименование продукта (например, икра зернистая лососевая) и вид рыбы. Это может быть горбуша, кета, чавыча, кижуч. Также на упаковку должен быть нанесен единый знак ЕАС и информация о производителе — название и адрес.
— Дата изготовления должна быть выдавлена на донышке или нанесена несмываемой краской на наружной поверхности банки, — уточнила специалист.
Она добавила, что покупатель у продавца может попросить документ — декларацию соответствия, которая подтверждает качество и безопасность продукции. Госинспектор акцентировала внимание на том, что если продавец отказался предоставить декларацию на икру, то это повод насторожиться. Кроме того, она порекомендовала просмотреть реестр опасной продукции, опубликованный на интернет-портале «Качество.бел». Также недопустимым является то, что икра содержится в пластиковых контейнерах без опознавательных знаков.