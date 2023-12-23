Госстандарт Беларуси сказал, как отличить качественную икру от контрафактной

Она добавила, что покупатель у продавца может попросить документ — декларацию соответствия, которая подтверждает качество и безопасность продукции. Госинспектор акцентировала внимание на том, что если продавец отказался предоставить декларацию на икру, то это повод насторожиться. Кроме того, она порекомендовала просмотреть реестр опасной продукции, опубликованный на интернет-портале «Качество.бел». Также недопустимым является то, что икра содержится в пластиковых контейнерах без опознавательных знаков.