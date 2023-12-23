«Море еды и Ипполит в ванне»: на острове Канта в Калининграде открылась новогодняя ярмарка

На острове Канта в Калининграде открылась новогодняя ярмарка. На территории от Кафедрального собора до эстакадного моста установили павильоны с уличной едой и сувенирами, зажгли сотни гирлянд и нарядили ёлку. Посетители могут попробовать местную рыбу, разнообразные бургеры, мысо, мидии, сыры и сладости.
Организаторы ярмарки творчески подошли к оформлению праздничных фотозон. Детишки с радостью позируют в «телевизоре» с Гринчем, а людей постарше притягивает инсталляция с героем «Иронии судьбы». Картонный Ипполит в меховой шапке и пальто с улыбкой смотрит вдаль, стоя в настоящей ванне.
В первый день работы ярмарки, 22 декабря, с погодой сильно не повезло. В Калининграде поднялся штормовой ветер, а дождь то и дело переходил в снежные заряды. На остров Канта пришли только самые смелые горожане и туристы. А у всех остальных будет ещё много возможностей посетить ярмарку: площадка будет открыта до 14 января, по будням с 12:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 22:00. Организаторы планируют работу и в новогоднюю ночь.
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