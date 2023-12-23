Шторм в Сочи помешал приземлиться самолету из Челябинска

Самолет, вылетевший 23 декабря из Челябинска, не смог с первой попытки добраться до Сочи. Ему пришлось совершить посадку в аэропорту Ставрополя. Виной всему — плохая погода на черноморском побережье России.
Airbus «Уральских авиалиний» благополучно отправился из Челябинска в 6:55. Но пока он был в пути, погода в месте назначения испортилась. Подул сильный ветер, хлынул дождь. Как сообщили в аэропорту Сочи, в другие города пришлось перенаправить 19 воздушных судов. К 15:00 (по челябинскому времени) погода нормализовалась, самолеты снова начали принимать на посадку. Челябинский самолет отправился из Ставрополя в Сочи.
Проблемы с авиасообщением в ближайшие дни могут возобновиться.
— Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, — заявляют в воздушной гавани.
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