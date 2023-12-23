Умер композитор Мурад Кажлаев

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года, он один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета «Горянка» (по поэме Расула Гамзатова). В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне Академический Большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра).