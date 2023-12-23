В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега

— Жить хочется, а движение дает жизнь. Я думаю так — если я сяду на диван, то уже больше не встану. С этой мыслью выхожу во двор и начинают лепить, — говорит Галина Тюрина, — Поздравляю всех с наступающим Новым годом, добра, любви и счастья. Я хочу, чтобы наши защитники вернулись домой с победой, здоровья, счастья им, их семьям и всем их родственникам.