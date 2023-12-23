Воронежский аэропорт получит дотации за простой

Кроме воронежского аэропорта дотация будет выделена Ростову-на-Дону, Краснодару, Анапе, Геленджику, Элисту, Белгороду, Брянску, Курску и Симферополю. В этом году на эти цели уже выделялось 5 миллиардов рублей, еще 7 миллиардов рублей резервный фонд направил на помощь аэропортам в 2022 году.