Учительница начальных классов из Джизака признана женщиной года в Узбекистане

Церемония награждения победителей национального смотра-конкурса «Женщина года-2023» состоялась 23 декабря в Ташкенте. Гран-при и титул «Женщина года» завоевала учительница начальных классов школы № 26 города Джизака Рузигул Орзикулова. Ей вручили ключи от автомобиля в качестве президентского подарка.
Конкурс «Женщина года» проводится ежегодно в целях поддержки женщин, вносящих значимый вклад в социально-экономическое развитие страны, работающих в различных сферах, «являющихся примером в семье и воспитании детей», принимающих активное участие в жизни общества. В этом конкурсе могут принять участие женщины, трудящиеся на предприятиях, в организациях, учреждениях независимо от форм собственности, и даже домохозяйки.