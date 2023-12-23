Учительница начальных классов из Джизака признана женщиной года в Узбекистане

Конкурс «Женщина года» проводится ежегодно в целях поддержки женщин, вносящих значимый вклад в социально-экономическое развитие страны, работающих в различных сферах, «являющихся примером в семье и воспитании детей», принимающих активное участие в жизни общества. В этом конкурсе могут принять участие женщины, трудящиеся на предприятиях, в организациях, учреждениях независимо от форм собственности, и даже домохозяйки.