В новогодние праздники на четыре дня перекрывают центр Кишинева: Как изменятся маршруты общественного транспорта

Мэрия Кишинева сообщает, что 23 и 31 декабря, а также 6 января общественный транспорт, который пересекает ПВНС, меняет маршруты движения. Данная мера связана с проведением культурных мероприятий, посвященных новогодним праздникам.
Движение на ПВНС будет перекрыто 23 декабря с 13.00 до 23.00, 31 декабря с 14.00 до 07.00 1 января и 6 января с 14.00 до 23.30. Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:
Троллейбусы:
№ 1, № 5, № 8, № 22: ул. Чуфля — Букурешть — А. Щусева (туда и обратно);
№ 4 (в сторону Буюкан): ул. Чуфля — Букурешть; (в сторону Ботаники): ул. В. Лупу — А. Матеевич — А. Пушкин — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
№ 34 (в сторону Центра): ул. А. Щусев — Букурешть; (в сторону Трушен): бул. Штефан чел Маре — В. Александри — Букурешть — А. Щусев, а далее по установленному маршруту.
23 и 31 декабря, а также 6 января 2024 года туристический троллейбус работать не будет.
Автобусы:
№ 5 (туда): по установленному маршруту; (обратно): ул. Митрополит Г. Бэнулеску Бодони — Колумна — В. Александри — бул. Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
№ 9 (туда): бул. Штефан чел Маре — Митрополит Г. Бэнулеску Бодони — М. Когылничану — А. Пушкин — бул. Штефан чел Маре — Тигина, а далее по установленному маршруту; (обратно): бул. Штефан чел Маре — А. Пушкин — Александру чел Бун — Митрополит Г. Бэнулеску Бодони — Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
№ 11 (туда и обратно): бул. Штефан чел Маре — А. Пушкин — Александру чел Бун — Митрополит Г. Бэнулеску Бодони — Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту;
№ 26 (туда): бул. Штефан чел Маре — Митрополит Г. Бэнулеску Бодони — М. Когылничану — А. Пушкин, а далее по установленному маршруту; (обратно): по установленному маршруту;
№ 46 (туда): бул. Штефан чел Маре — А. Пушкин — Александру чел Бун — Митрополит Г. Бэнулеску Бодони — Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту; (обратно): бул. Штефан чел Маре — Мирополит Г. Бэнулеску Бодони — М. Когылничану — А. Пушкин — Штефан чел Маре, а далее по установленному маршруту.