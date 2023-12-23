Посещение муниципальных бань подорожает в Самаре с 1 января 2024 года

В Самаре с 1 января 2024 года планируют поднять цены на мытье в муниципальных банях. Тариф изменится на 50−100 рублей. Об этом говорится в проекте постановления администрации Самары.
— Установить на 2024 год тарифы на помыв в общих отделениях муниципальных бань для граждан — 400 рублей за один помыв продолжительностью два часа, для льготников — 200 рублей, — говорится в документе.
Таким образом, с 2024 года посещение бань для всех жителей Самары подорожает на 100 рублей, а для льготников — на 50 рублей. Это связано с увеличением времени помыва до двух часов, о чем не раз просили сами горожане.
Напомним, право на получение талонов на льготный помыв в муниципальных банях имеют следующие категории граждан: инвалиды I и II групп; ветераны Великой Отечественной войны; многодетные семьи (с тремя и более детьми до 18 лет), дети-сироты; пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости. Учреждения, где доступен льготный помыв: МП «Коммунально-бытовые услуги», МП «Красноглинские бани», ООО «СЛП» и ООО «Баня № 4».