Как в Астане отметят новогодние праздники

23 декабря в 18.00 часов в Центральном парке столицы откроется первый линейный каток. Длина катка составит 290 метров. Начинаться он будет от башни с часами (территория Центрального парка со стороны пр. Туран).
С 20 по 30 декабря во Дворце «Жастар» проходят детские новогодние утренники.
В эти же дни театр «Жастар» приглашает зрителей на сказку Г. Х. Андерсена «Снежная королева». Начало представлений в 10:00, 13:00, 16:00 часов.
С 20 по 31 декабря Театр кукол начал показ сказки К. Ежембека «Волшебные часы». Постановка проходит в 14:00 и 16:00 часов.
23 и 24 декабря Новогоднюю сказку будут показывать во Дворце мира и согласия. Начало в 14:00 и 17:00 часов.
Музыкальный театр юного зрителя приглашает на музыкальную сказку «Снежная королева». Посмотреть ее можно будет в 15:00 часов 25 и 26 декабря.
В Государственном театре танца «Наз» 28 и 29 декабря будут ждать гостей на новогодний утренник «Добро пожаловать, Новый год». В эти же дни театрализованные представления для детей будут проходить в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.
В 15:00 часов 28 декабря Центр активного долголетия по улице Абая готовит конкурс «Талант-шоу».Часом позже уже в другом Центре активного долголетия по улице Бейбитшилик начнется вечер отдыха «Қош келдің, Жаңа жыл».
В 11:00 часов 29 декабря Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана “Атамекен” проведет круглый стол на тему “Жаңа жыл: қорытындылау және болашаққа көзқарас”.
В это же время в Центре соцобслуживания «Шарапат» будет проходить праздничный концерт для получателей услуг.
В 11:00 часов 31 декабря на сцене Государственного академического русского драматического театра им. М. Горького будут показывать сказку А. Анатольева «Снежная королева».
В 22:00 часов 31 декабря на Городской площади, у ЕХРО, и площади у монумента «Қазақ Елі» будет проходить праздничный концерт «Жаңа жыл» с участием звезд казахстанской эстрады.
Наряду с культурно-массовыми в столице в честь Нового года проводятся и благотворительные мероприятия.
До 25 декабря проводится Новогодняя елка акима района Алматы на тему «Жаңа жыл — жаңа үміт, жаңа серпін, жаңа леп!» с участием детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
В эти же дни проходят благотворительные мероприятия «Сиқырлы таяқша», «Армандар картасы» с целью исполнения маленьких желаний детей из семей, нуждающихся в помощи.
С 25 по 29 декабря в 11:00 и 16:00 часов Дед мороз и Снегурочка будут посещать и поздравлять детей, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома.
В 11:00 часов 26 декабря Центр поддержки института семьи «Жанұя» проведет новогодний утренник «Қош келдің, Жаңа жыл!» для 50 детей из семей, находящихся на сопровождении учреждения.
В 11:00 часов 27 декабря воспитанников Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» порадуют праздничным новогодним мероприятием «Новогодняя сказка».
30 декабря в 08:30 пройдёт открытие зимнего лыжного сезона 2023−2024. Данное мероприятие будет проходить на лыжероллерной трассе в центрального парка. Начало регистрации в 8:00, старт в 10:00 часов.
31 декабря в 20:30 часов запланирован «Новогодний забег 2024».В забеге могут принять участие желающие жители, гости города и любители спорта. Маршрут данного забега с Ботанического сада до Павильона «Нұр Әлем». Выдачи стартовых пакетов