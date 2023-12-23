Как в Астане отметят новогодние праздники

В Государственном театре танца «Наз» 28 и 29 декабря будут ждать гостей на новогодний утренник «Добро пожаловать, Новый год». В эти же дни театрализованные представления для детей будут проходить в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.