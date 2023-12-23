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Новогодние елки вызвали протесты в Пермском крае. Фоторепортаж

Пермяки заставили власти заменить новогодние ели.

В преддверии Нового года города Пермского края преображаются. Основной символ — елку — власти устанавливают на главных площадях. Но не всегда реальность совпадает с ожиданиями жителей. Минимум в двух городах после протестов ель пришлось заменить.

Чердынь.

В Чердыни главная елка вызвал бурю негодования у горожан. «Убогая», «позор», «потрепанная», «ужас» — это только самые цензурные эпитеты, которыми наполнили люди соцсети. Пришлось главе округа Анне Батаговой извиняться и исправлять ситуацию. «Дорогие земляки! Елка убогая! Согласна. Поэтому все работы приостановлены. Все будет исправлено», — написала она в соцсети «ВКонтакте». Официальный аккаунт мэрии подтвердил: «Новая елка будет установлена до конца рабочей недели. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию».

Источник: «Подслушано Чердынь»
Источник: «Чердынь

Горнозаводск.

Не справились с первого раза и власти Горнозаводска. Ель на главной площади не продержалась и суток. «Побитый жизнью веник», — так описали ее горожане. Ветки на дереве, как выяснилось, обломали при перевозке. Поэтому срочно пришлось его заменить.

Источник: «Горнозаводск | Главные новости»
Источник: «Горнозаводск | Главные новости»

Александровск.

Еще одну поломанную ель поставили на территории Александровского округа. Стоит она, конечно, не на центральной площади, но и местные дворы явно не красит, отмечают пользователи соцсетей.

Источник: «Александровск-Яйва

Березники.

Пожалуй, откровенно плохих елок пользователи соцсетей больше не показали. Но есть интересные. Так в Березниках установили елку-башню. Правда, из ее окон принцесса не выглядывает.

Источник: Дума Березников

Пермь и Краснокамск.

В Перми все новогодние ели искусственные. Но не все согласны остановиться на безвкусном зеленом конусе, назвав его главным символом нового года. Поэтому появляются, например, красные елочки. А в Краснокамске для благотворительной акции елку создали по уникальным чертежам.

Источник: Дмитрий Чеплыгин