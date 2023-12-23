Новогодние елки вызвали протесты в Пермском крае. Фоторепортаж

В Чердыни главная елка вызвал бурю негодования у горожан. «Убогая», «позор», «потрепанная», «ужас» — это только самые цензурные эпитеты, которыми наполнили люди соцсети. Пришлось главе округа Анне Батаговой извиняться и исправлять ситуацию. «Дорогие земляки! Елка убогая! Согласна. Поэтому все работы приостановлены. Все будет исправлено», — написала она в соцсети «ВКонтакте». Официальный аккаунт мэрии подтвердил: «Новая елка будет установлена до конца рабочей недели. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию».