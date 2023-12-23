Синоптики предупредили о сильном ветре и оттепели на Рождество 25 декабря

И если ночью с 24 на 25 декабря по Беларуси температура воздуха будут от 0 до −7 градусов, то уже днем в страну придет теплый атмосферный фронт с Западной Европы. Контраст температур будет от +1 градуса по северо-востоку до +9 градусов по юго-западу. Пойдет уже не снег и мокрый снег, а дождь. Более того — погода ожидается ветреной, на большей части Беларуси 25 декабря порывы ветра достигнут 15−20 м/с. В южной части страны снег растает.