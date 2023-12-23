Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Первую собранную в Омске летную «Ангару» отправили на космодром Восточный

В субботу, 23 декабря 2023 года, первая летная ракета «Ангара», собранная на омском ПО «Полет», отправилась на космодром Восточный. В церемонии отправки принял участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сообщает пресс-служба облправительства.
Источник: Виталий Хоценко

«С омского завода “Полет”, который входит в госкорпорацию “Роскосмос”, сегодня отправлена для начала летно-конструкторских испытаний на космодром Восточный первая летная “Ангара-А5”, которая обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос.

Это исторический момент, подтверждающий космическую мощь России!" — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Как рассказали в правительстве Омской области, первая летная «Ангара» для Восточного успешно прошла финальные контрольные испытания, в результате чего была подтверждена готовность ракеты к отправке на космодром для подготовки к первому пуску.

ПО «Полет» в Омске является филиалом АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), является основной площадкой по производству ракет «Ангара» с контрольно-испытательной станцией (КИС) для проведения приемо-сдаточных испытаний.

космос