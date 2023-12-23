Как сберечь здоровье в новогодние праздники — советы академика

В ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент, посвященного биобезопасности стран ЕАЭС, Геннадий Онищенко дал ряд полезных советов как справить праздники без вреда для здоровья.
Например, по словам академика, любая колбаса безвредна, если употреблять ее в меру и хранить в правильных условиях. А чтобы не получить алкогольное отравление, достаточно не пить спиртное, либо — не перепивать.
Онищенко также отметил полезные свойства зеленого чая, очень распространенного в Узбекистане. Напиток также способствует расщиплению жирной пищи.
Кроме этого, академик рассказал, какие инфекции способны вызвать эпидемии или резкий рост заболеваний в ближайшие годы. По его мнению, актуальны грипп и любая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Завоз холеры также не исключен, отметил он.
Для обеспечения высокой готовности к любым неожиданностям нужно повышать информированность молодежи о необходимости вакцинации, уверен Онищенко. Более подробно — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.