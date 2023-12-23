Белстат рассказал, какие товары белорусы чаще всего везут из ЕС

Чаще всего в страну ввозят телевизоры (в среднем на $620 на человека), компьютерную технику и средства связи (на $522), а также электрическую бытовую технику ($297). В первой пятерке также указаны шины и колеса (на $207), электроинструмент и бензопилы ($177).