Белстат рассказал, какие товары белорусы чаще всего везут из ЕС

Как показало анкетирование, каждый второй что-то ввозил в Беларусь, столько же заполнивших анкету вывозили какой-либо товар в Польшу, Литву или Латвию.
В исследовании сказано, что покупки белорусы везут в основном из Польши: 64,3% от общей стоимости товаров, ввезенных в страну во время проведения обследования. На втором месте — Литва (34,5%).
Чаще всего в страну ввозят телевизоры (в среднем на $620 на человека), компьютерную технику и средства связи (на $522), а также электрическую бытовую технику ($297). В первой пятерке также указаны шины и колеса (на $207), электроинструмент и бензопилы ($177).
Вывозят товары из страны преимущественно в Литву (58,7% от общей стоимости вывезенных товаров) и Латвию (23,5%).
Лидерами среди вывозимых товаров оказались компьютерная техника и средства связи (в среднем на $525 на человека), мебель, матрасы, осветительные приборы (на $155) и электрическая бытовая техника ($124). В топ-5 вошли также игрушки, игры, спортивный инвентарь ($72) и одежда ($58).
Основная часть опрошенных резидентов и нерезидентов Беларуси (50,2 и 49,9%) указали, что личные расходы во время поездки за границу (на питание, покупку товаров и транспорт) не превысили $500.
Беларусь продлила на год безвизовый режим с Литвой, Латвией и Польшей.