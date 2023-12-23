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Белстат рассказал, какие товары белорусы чаще всего везут из ЕС

Национальный статистический комитет поделился результатами выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска на границе с ЕС. Исследование проводили в октябре, в нем участвовали более 2 тыс. путешественников. Чуть меньше половины участников опроса — белорусы, остальные — иностранцы.

Как показало анкетирование, каждый второй что-то ввозил в Беларусь, столько же заполнивших анкету вывозили какой-либо товар в Польшу, Литву или Латвию.

В исследовании сказано, что покупки белорусы везут в основном из Польши: 64,3% от общей стоимости товаров, ввезенных в страну во время проведения обследования. На втором месте — Литва (34,5%).

Чаще всего в страну ввозят телевизоры (в среднем на $620 на человека), компьютерную технику и средства связи (на $522), а также электрическую бытовую технику ($297). В первой пятерке также указаны шины и колеса (на $207), электроинструмент и бензопилы ($177).

Вывозят товары из страны преимущественно в Литву (58,7% от общей стоимости вывезенных товаров) и Латвию (23,5%).

Лидерами среди вывозимых товаров оказались компьютерная техника и средства связи (в среднем на $525 на человека), мебель, матрасы, осветительные приборы (на $155) и электрическая бытовая техника ($124). В топ-5 вошли также игрушки, игры, спортивный инвентарь ($72) и одежда ($58).

Основная часть опрошенных резидентов и нерезидентов Беларуси (50,2 и 49,9%) указали, что личные расходы во время поездки за границу (на питание, покупку товаров и транспорт) не превысили $500.

Беларусь продлила на год безвизовый режим с Литвой, Латвией и Польшей.

ЕС
туризм и отдых