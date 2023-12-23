Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую область

«В 2024 году планируется открытие четырех межрегиональных маршрутов между Херсонской областью и Крымом. Новые маршруты уже известны: Ялта — Геническ, Черноморское — Скадовск, Евпатория — Скадовск, Ялта — Скадовск», — сказано в сообщении.
По данным администрации, стоимость проезда в автобусах составит до 1,5 тысяч рублей. Ценапровоза багажа — до 10% от стоимости проезда.
С 15 декабря по маршруту Евпатория — Симферополь — Геническ ежедневно курсируют комфортабельные автобусы, сообщил ранее Минтранса Крыма.