Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области со ссылкой на Минтранс Крыма.