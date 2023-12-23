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Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области со ссылкой на Минтранс Крыма.

«В 2024 году планируется открытие четырех межрегиональных маршрутов между Херсонской областью и Крымом. Новые маршруты уже известны: Ялта — Геническ, Черноморское — Скадовск, Евпатория — Скадовск, Ялта — Скадовск», — сказано в сообщении.

По данным администрации, стоимость проезда в автобусах составит до 1,5 тысяч рублей. Ценапровоза багажа — до 10% от стоимости проезда.

С 15 декабря по маршруту Евпатория — Симферополь — Геническ ежедневно курсируют комфортабельные автобусы, сообщил ранее Минтранса Крыма.