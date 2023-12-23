Минздрав Ростовской области прокомментировал введение масочного режима

Пресс-служба областного Минздрава отметила, что с сентября 2023 года в медучреждениях региона обязательно ношение масок из-за роста заболеваемости ОРВИ. В общественных местах же масочный режим ведомство ввести не может.
«Полномочий по введению масочного режима на общественных территориях у министерства здравоохранения Ростовской области нет. В лечебных учреждениях осуществляется весь комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения ОРВИ и гриппа», — отметили в ведомстве.
Ранее в Петербурге с 20 декабря был введен масочный режим для посещающих массовые мероприятия.