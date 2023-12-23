Минздрав Ростовской области прокомментировал введение масочного режима

«Полномочий по введению масочного режима на общественных территориях у министерства здравоохранения Ростовской области нет. В лечебных учреждениях осуществляется весь комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения ОРВИ и гриппа», — отметили в ведомстве.