Станции метро «Туркистон» и «Юнусабад» возобновляют работу

О возобновлении работы станций сообщил Ташкентский метрополитен.
Станции метро «Юнусобод» и «Туркистон», которые в течение четырех месяцев были закрыты на профилактику, будут работать по постоянному графику с 5 часов утра до полуночи.
Сообщается, что в часы пик на линии будет установлен четырехминутный интервал движения поездов. Отметим, что ранее время ожидания достигало 10 и более минут. В будущем интервал планируется сократить до 2 минут.
Напомним, что весь период закрытия с 26 августа в течение четырех месяцев между станциями метро «Туркистон» — «Юнусобод» — «Шахристон» курсируют бесплатные автобусы большой вместимости (метробусы). Ежедневное время работы этих автобусов — с 05:00 до 00:00.