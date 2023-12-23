Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Станции метро «Туркистон» и «Юнусабад» возобновляют работу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Профилактические работы на Юнусабадской линии метро завершились, станции «Юнусобод» и «Туркистон» с 25 декабря будут работать в прежнем режиме, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

О возобновлении работы станций сообщил Ташкентский метрополитен.

Станции метро «Юнусобод» и «Туркистон», которые в течение четырех месяцев были закрыты на профилактику, будут работать по постоянному графику с 5 часов утра до полуночи.

Сообщается, что в часы пик на линии будет установлен четырехминутный интервал движения поездов. Отметим, что ранее время ожидания достигало 10 и более минут. В будущем интервал планируется сократить до 2 минут.

Напомним, что весь период закрытия с 26 августа в течение четырех месяцев между станциями метро «Туркистон» — «Юнусобод» — «Шахристон» курсируют бесплатные автобусы большой вместимости (метробусы). Ежедневное время работы этих автобусов — с 05:00 до 00:00.