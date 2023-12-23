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Волгоградцы узнали, как оформить СНИЛС новорожденному ребенку

СНИЛС считается вторым по важности документом после регистрации рождения ребенка.

В этой связи многие родители задаются вопросом, что нужно сделать для его оформления. В администрации Волгограда напомнили, что в процедуре нет ничего сложного.

Как сообщили в мэрии, с начала этого года в региональное отделение Социального фонда России в проактивном формате было открыто свыше 12 300 лицевых счетов с постоянным страховым номером для новорожденных.

СНИЛС оформляется на основании сведений из информационных систем ЗАГС. Эта процедура происходит в автоматическом режиме, поэтому родителям ребенка не нужно никуда обращаться.

Без этого документа не получится встать на учет в поликлинику и оформить медполис. Также страховой номер требуется для оформления социальных льгот и пособий, в том числе материнского капитала.

В этой связи СНИЛС считается одним из важнейших документов.

Информация об индивидуальном лицевом счете содержится в личном кабинете матери на портале «Госуслуги». Она появляется здесь после того, как из реестра ЗАГС в систему СФР поступают данные о рождении ребенка.

Однако если у родителя неподтвержденная учетная запись, то для получения СНИЛС необходимо обратиться в отделение Социального фонда или в МФЦ. Для оформления документа потребуются паспорт и свидетельство о рождении ребенка.