Волгоградцы узнали, как оформить СНИЛС новорожденному ребенку

В этой связи многие родители задаются вопросом, что нужно сделать для его оформления. В администрации Волгограда напомнили, что в процедуре нет ничего сложного.
Как сообщили в мэрии, с начала этого года в региональное отделение Социального фонда России в проактивном формате было открыто свыше 12 300 лицевых счетов с постоянным страховым номером для новорожденных.
СНИЛС оформляется на основании сведений из информационных систем ЗАГС. Эта процедура происходит в автоматическом режиме, поэтому родителям ребенка не нужно никуда обращаться.
Без этого документа не получится встать на учет в поликлинику и оформить медполис. Также страховой номер требуется для оформления социальных льгот и пособий, в том числе материнского капитала.
В этой связи СНИЛС считается одним из важнейших документов.
Информация об индивидуальном лицевом счете содержится в личном кабинете матери на портале «Госуслуги». Она появляется здесь после того, как из реестра ЗАГС в систему СФР поступают данные о рождении ребенка.
Однако если у родителя неподтвержденная учетная запись, то для получения СНИЛС необходимо обратиться в отделение Социального фонда или в МФЦ. Для оформления документа потребуются паспорт и свидетельство о рождении ребенка.