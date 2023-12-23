Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации — бойцом штурмового отряда «Шторм Z» Андреем Васильевичем Бережанским и рядовым Виталием Васильевичем Жаворонковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Андрей Бережанский вырос в селе Орлиное. После школы попал в тюрьму, но в 2023 году решил искупить свою вину, подписал контракт с Минобороны и летом ушел в зону проведения спецоперации.

«Погиб в районе села Зализнянское на Артемовском направлении», — сообщил губернатор.

Виталий Жаворонков родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 29, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал в одном из охранных предприятий.

«В составе своего подразделения ЧОП выполнял задачи по охране объектов в ДНР, затем в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб в районе поселка Веселое Ясиноватского района ДНР, отражая атаку врага», — написал Развожаев.

Накануне севастопольцы простились с героями спецоперации — разведчиком-снайпером отделения глубинной разведки Иваном Серебрия и стрелком взвода охраны батальона Иваном Тугужековым.