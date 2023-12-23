Севастополь простился с двумя героями спецоперации

«В составе своего подразделения ЧОП выполнял задачи по охране объектов в ДНР, затем в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб в районе поселка Веселое Ясиноватского района ДНР, отражая атаку врага», — написал Развожаев.