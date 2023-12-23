Севастополь простился с двумя героями спецоперации

Андрей Бережанский вырос в селе Орлиное. После школы попал в тюрьму, но в 2023 году решил искупить свою вину, подписал контракт с Минобороны и летом ушел в зону проведения спецоперации.
«Погиб в районе села Зализнянское на Артемовском направлении», — сообщил губернатор.
Виталий Жаворонков родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 29, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал в одном из охранных предприятий.
«В составе своего подразделения ЧОП выполнял задачи по охране объектов в ДНР, затем в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб в районе поселка Веселое Ясиноватского района ДНР, отражая атаку врага», — написал Развожаев.
Накануне севастопольцы простились с героями спецоперации — разведчиком-снайпером отделения глубинной разведки Иваном Серебрия и стрелком взвода охраны батальона Иваном Тугужековым.