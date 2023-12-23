Россиянам показали новогоднюю елку в кабинете Путина

«Каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому. Сейчас у нас с вами есть редчайшая возможность ее рассмотреть», — сказал Зарубин. В ролике можно увидеть, что елка в кабинете главы государства украшена шарами красного и золотого цветов, игрушками в русских народных костюмах и гирляндами.