Дождь, туман и гололёд: почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

26 декабря ночью на западе, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололёд. 24—26 декабря на юге, в горных районах области ожидается туман. 24—26 декабря ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду, 25—26 декабря порывы 23−28 метров в секунду. В Таразе 24—26 декабря ожидается туман, 26 декабря гололёд. 25—26 декабря ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15−20, временами 23 метров в секунду.